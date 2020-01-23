بالصور.. 8 جرحى في 3 حوادث مرور بتبسة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة في 3 حوادث مرور وقعت اليوم بولاية تبسة حسبما اعلنت مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وتدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية باب الزياتين اليوم لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالواد الكبير.

الحادث تمثل الحادث تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين اسفر عن إصابة خمسة اشخاص اعمارهم 11و70 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة ووحدة القطاع باب الزياتين لاجل حادث مرور وقع بجانب قاعة المؤتمرات بتبسة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين اسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 28و45 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات الجرف بتبسة.

وتدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بالوشواشة بدعم من الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالونزة لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالكاليتوس بالمريج.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين اسفر عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 40 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الونزة.