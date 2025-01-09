بالصور.. اتحاد العاصمة يستكمل تحضيراته ببوتسوانا تحسبا لمواجهة أورابا

يستكمل فريق اتحاد العاصمة، تحضيراته ببوتسوانا، اتسعدادا للمباراة التي ستجمعه بمضيفه نادي أورابا يوناتد، لحساب كأس الكونفيدرالية.

وكشفت إدارة الاتحاد، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن خوض رفقاء حارس المرمى أسامة بن بوط، أمس الأربعاء، حصة استرخائية، بمقر اقامتهم في بوتسوانا.

كما برمج مدرب الفريق نبيل معلول، حصة تدريبية لأشباله، أمسية اليوم الخميس، انطلاقا من الساعة الثانية زوالا، بملعب “فرانسيس تاون القديم”.

ومن المقرر أن يخضو الفريق آخر خصة تدريبية له يوم السبت، بملعب “أوباد ابتاني شيلوم”، الذي سيحتضن مباراة الفريق أمام نادي أورابا، والمقررة يوم الأحد، برسم الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكاف.