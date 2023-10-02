بالصور..المجاهد العميد المتقاعد حسين بن حديد يوارى الثرى بمقبرة بن عكنون في العاصمة

ووري الثرى ظهر اليوم جثمان المجاهد العميد المتقاعد حسين بن حديد بمقبرة بن عكنون بالعاصمة بحضور الفريق أول السعيد شنڨريحة. الفريق أول قائد الحرس الجمهوري، وكذا الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني.

كما عرفت الجنازة حضور قادة القوات، قائد الدرك الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر المديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وأفراد عائلته وجمع من المواطنين.

وتنقل الفريق أول السعيد شنڨريحة صبيحة اليوم إلى مستشفى مصطفى نقاس لإلقاء النظرة الاخيرة وتلا فاتحة الكتاب على روح الفقيد. حيث كان مرفوقا بإطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي، وكذا إطارات ومستخدمي المستشفى المركزي للجيش وعائلة المرحوم.

وجدد الفريق أولأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.