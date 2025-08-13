بالصور.. المنتخب المحلي يرفع وتيرة التحضيرات لمواجهة غينيا

يواصل المنتخب الوطني المحلي استعداداته الجادة لمواجهة نظيره الغيني، المقررة غدًا الجمعة، على أرضية ملعب مانديلا الوطني بالعاصمة الأوغندية كامبالا، بداية من الساعة الثالثة زوالًا (15:00) بتوقيت الجزائر.

في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا للمحليين.

وأجرى رفقاء القائد أيوب غزالة حصة تدريبية اليوم الأربعاء، بمعنويات مرتفعة، تحت إشراف المدرب الوطني مجيد بوقرة. بعد تعادله مع منتخب جنوب إفريقيا في الجولة السابقة.

وشهدت الحصة التدريبية حضورًا قويًا للاعبين، وسط أجواء حماسية وتنافسية، تعكس الرغبة الكبيرة في تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

الصور الرسمية للتدريبات تم نشرها عبر الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني، على موقع فيسبوك، وهي الصور التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجماهير التي تترقب بفارغ الصبر مباراة الجمعة. على أمل مواصلة النتائج الإيجابية وتأكيد قوة المنتخب المحلي في هذا المحفل القاري.

وسيكون المنتخب الوطني أمام فرصة كبيرة لحسم بطاقة التأهل، بعدما حقق فوزًا وتعادلًا في أول جولتين، ما يضعه في موقع جيد قبل الصدام المرتقب أمام منتخب غينيا.