بالصور.. المنتخب المحلي يواصل الاستعداد لمواجهة جنوب إفريقيا

يواصل المنتخب الوطني المحلي تحضيراته الجدية استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب جنوب إفريقيا، المقررة الجمعة بملعب نيلسون مانديلا الوطني في كامبالا (أوغندا) ، انطلاقًا من الساعة 17:00 بتوقيت الجزائر.

وشهدت الحصة التدريبية الأخيرة، حسب ما أفادت به الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) ، حضور جميع اللاعبين، بمن فيهم العناصر التي شاركت في لقاء أوغندا السابق، حيث ركز الطاقم الفني بقيادة المجيد بوقرة على تمارين الاسترجاع العضلي والاسترخاء، بهدف تفادي الإرهاق وضمان أفضل جاهزية بدنية لبقية المنافسة.

وتسود المجموعة أجواء من التركيز والانضباط، وسط عزيمة كبيرة من اللاعبين على مواصلة التألق وتقديم عروض مشرفة تليق بالراية الوطنية.