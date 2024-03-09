بالصور: تيزي وزو .. الدرك الوطني يحذر من تشقق واهتراء هذا الطريق

حذرت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة من خطورة هذا المسلك.

وأوضحت ذات المصالح عبر صفحة طريقي على الفيسبوك أن هناك تشققات واهتراء بالطريق الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة بالمكان المسمى قرية بوعدنان بلدية ابودرارن.

كما أكد ذات المصالح انه تم إخطار الجهات المختصة من أجل التدخل، ولهذا وجب أخد الحيطة والحذر. بالإضافة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بــ “تاسافت” تقوم بالدوريات على طول المحور من أجل تنبيه مستعملي الطريق.