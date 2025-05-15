بالصور.. جانب من العمليات الميدانية خلال البحث عن المفقود الذي جرفته السيول بالجلفة

قامت مصالح الحماية المدنية بالجلفة بعمليات ميدانية مكثفة خلال البحث عن المفقود الذي جرفته السيول، بوادٍ على الطريق الوطني رقم 01 “أ” بمنطقة الزعفران، وذلك على امتداد 12 كيلومترًا سيرًا على الأقدام بمجرى الوادي.

رغم صعوبة التضاريس وظروف الطقس، تكاتفت جهود فرق الحماية المدنية من مختلف التخصصات، مدفوعة بالأمل في العثور على الضحية، إلا أن المفقود عثِرَ عليه متوفيًا. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ونتقدم بأخلص التعازي والمواساة إلى ذويه.

هذا وتوجهت مصالح الحماية المدنية بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساهم في الهبة التضامنية من المواطنين والسكان المحليين الذين قدموا الدعم والمؤازرة لفرق الحماية الميدانية.

كما دعت كافة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، والتقيد الصارم بالإجراءات الوقائية خلال فترات التقلبات الجوية، حفاظًا على الأرواح وسلامة الجميع.