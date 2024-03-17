بالصور: حجز أزيد من 200 كلغ من الزلابية فاسدة بغليزان

تمكنت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية غليزان من ضبط كمية معتبرة من مادة الزلابية فاسدة.

وحسب بيان ذات المديرية عبر صفحتها على الفيسبوك كتشف أعوان حماية المستهلك وقمع الغش بالتنسيق مع مصالح الامن الوطني ورشة لإنتاج الحلويات التقليدية تنعدم فيها شروط النظافة.

العملية تمت خلال عملية الرقابة والتفتيش لاحدى المحلات على مستوى بلدية غليزان. أين تم إكتشاف ورشة لإنتاج الحلويات التقليدية تنعدم فيها شروط النظافة، والنظافة الصحية المطلوبة عند عملية تحضير الاغذية للاستهلاك.

حيث تم حجز واتلاف 1400 كلغ من العسل، و210 كغ من مادة الزلابية.

وفور ذلك تم استدعاء المعني بالامر لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.