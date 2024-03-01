بالصور: حريق مهول بمركز تحويل الضغط العالي تابع لسونلغاز بتوقرت

شب حريق مهول في محول كهربائي بمركز تحويل الضغط العالي التابع للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بلدية توقرت.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية حسب بيانها في حدود على الساعة 05 سا و12د، من اجل اخماد حريق مهول شب في محول كهربائي بمركز تحويل الضغط العالي التابع للشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز بلدية توقرت.

وتمكنت من إخماد الحريق الذي لم يخلف أي خسائر بشرية.

العملية سخرت لها الحماية المدنية 6 شاحنات تدخل مع شاحنة تدخل من مديرية ورقلة وكذا 3 سيارات إسعاف.

كما ساهم الجيش الوطني الشعبي في العملية بـ شاحنتين.

من جهتها سوناطراك شاركت في العملية بـ 8 شاحنات. بينما الجزائرية للمياه بـ 3 شاحنات. وأيضا شركة الملاحة الجوية بشاحنة، نفطال بشاحنة. أما سونلغاز 2 سيارات إسعاف، مديرية الصحة سيارات إسعاف.

في حين بلدية النزلة 2 جرافة مع شاحنة الذراع المفصلي. وكذا الخوااص 2 شاحنة.

وفور سماع الخبر تنقل إلى عين المكان كل من عثمان عبد العزيز والي الولاية مع اللجنة الأمنية، وكذا الأمين العام للولاية. بالإضافةإلى مدير الصحة والسكان وأيضا مدير الموارد المائية.

كما تنقل مدير سونلغاز، ومدير الجزائرية للمياه بالإضافة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية توقرت، ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية النزلة.