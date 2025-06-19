بالصور.. حماد يشارك في فعاليات الأبواب المفتوحة حول الرياضة العسكرية

شارك عبد الرحمان حماد، رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، في فعاليات الأبواب المفتوحة حول الرياضة العسكرية، التي احتضنها مركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية “الشهيد مسعود بوجريو” ببن عكنون، تحت إشراف العميد رئيس مصلحة الرياضات العسكرية.

وشهدت التظاهرة عروضًا رياضية واستعراضات، عكست مستوى التحضير والانضباط داخل الفرق العسكرية.

وأشاد حماد بدور الرياضة العسكرية في دعم الرياضة الوطنية، مؤكدًا على أهمية التعاون بين اللجنة الأولمبية والمؤسسة العسكرية في تكوين الرياضيين ورفع المستوى التنافسي.

وقد تخللت هذه الأبواب المفتوحة عروض رياضية واستعراضات بدنية، إضافة إلى شروحات حول التكوين والتأطير داخل المركز، مع إبراز مساهمة الفرق الرياضية العسكرية في رفع راية الجزائر في المحافل الدولية.