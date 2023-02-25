بالصور : رحلة خاصة بالضيوف المشاركين في الملتقى الدولي حول “السلوك الحضاري” عبر القطار

برمجت الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية رحلة خاصة لنقل ضيوف المجلس الإسلامي الأعلى المشاركين في الملتقى الدولي حول “السلوك الحضاري”. والذي تحتضنه مدينة وهران من 25 إلى 27 فيفري 2023.

ووحسب بيان شركة sntf إنطلقت الرحلة صبيحة اليوم، من محطة مطار هواري بومدين أين وصلت إلى مدينة وهران في حدود الساعة 13:45 دقيقة. الرحلة شارك فيها أكثر من 200 عالم وباحث ومفكر من الجزائر ومن الخارج، حيث تم تقديم خدمات الإطعام طيلة الرحلة، من طرف فرع الشركة المتخصص “Rail Services”.

وأضاف بيان الـ sntf هذا النشاط يندرج في إطار تعزيز الخدمات التي تقدمها الشركة لزبائنها وللمؤسسات والهيئات الرسمية. ، وكذا المساهمة في تقديم أفضل صورة ممكنة للإمكانيات اللوجستية المتكاملة التي تمتلكها بلادنا في مجال النقل السككي والنقل البيني.

وأبدى المسافرون عبر هذه الرحلة إعجابهم بمستوى الخدمات المقدمة من الاستقبال إلى الركوب، الإطعام ثم الوصول على غرار المشاهد الطبيعية التي مروا بها طيلة الرحلة.