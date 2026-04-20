بالصور.. صادي يتفقد ملعب 5 جويلية تحضيرًا لنهائي الكونفدرالية بين الاتحاد والزمالك

قام وزير الرياضة، وليد صادي، بزيارة تفقدية إلى ملعب 5 جويلية الأولمبي، في إطار التحضيرات لاحتضان نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية الذي سيجمع بين اتحاد العاصمة والزمالك.

وخلال هذه الزيارة، وقف الوزير على مدى جاهزية مختلف المرافق والهياكل. مع التركيز على ظروف استقبال الأنصار، وشدد على ضرورة توفير أفضل الشروط التنظيمية وضمان سلامة الجماهير خلال هذا الحدث الكروي القاري.

كما أكد المسؤول الأول عن القطاع على أهمية استكمال أشغال المدرجات العلوية في الآجال المحددة، والعمل على رفع الطاقة الاستيعابية للملعب بما يتماشى مع متطلبات هذه المواجهة المرتقبة.

من جهتها، أكدت إدارة الملعب التزامها الكامل بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، من أجل ضمان تنظيم نهائي كأس الكونفدرالية في أفضل الظروف، بما يعكس صورة إيجابية عن الكرة الجزائرية وقدرتها على احتضان كبرى التظاهرات الرياضية.