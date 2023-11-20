بالصور والفيديو: هكذا تمكنت القوات اليمنية من إستهداف سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني
بقلم م. فيصل
نشرت القوات المسلحة اليمنية اليوم مشاهد للعملية النوعية التي استهدفت السفينة الإسرائيلية يوم امس.
وأظهرت مقاطع الفيديو كيف تم السيطرة السفينة الإسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني.
كما اظهر الفيديو عملية السيطرة على السفينة الإسرائيلية في البحر الأحمر
وكشفت نشرت صور للعملية العسكرية أحد مقاتلي القوات المسلحة اليمنية يضع على رأسه صورة الناطق باسم القسام “أبو عبيدة”.
وإستخدمت القوات المسلحة اليمنية خلال العملية طائرة هيليكوبر في الإنزال الجوي تحمل العلمين الفلسطيني واليمني.
#القوات_المسلحة_اليمنية تنشر مشاهد للعملية النوعية التي استهدفت السفينة الإسرائيلية ثم السيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني pic.twitter.com/T7CSm7U4RR
— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) November 20, 2023
رابط دائم : https://nhar.tv/7Y6eF