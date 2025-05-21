بالصور.. والي ورقلة يقيم مأدبة غداء على شرف فريق مستقبل الرويسات

أقام والي ورقلة عبد الغني فيلالي، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، اليوم الأربعاء، مأدبة غداء على شرف النادي الرياضي مستقبل بلدية الرويسات.

وأقيمت مأدبة الغداء بعد تتويج فريق مستقبل الرويسات بلقب الموسم الكروي 2024-2025 لبطولة القسم الوطني الثاني هواة. وتحقيق الصعود إلى الرابطة المحترفة.

وكان والي ورقلة عبد الغني فيلالي، اجتمع مع لاعبي الفريق بفندق “لينتال بلاص”. بمناسبة تحقيق الصعود والمشوار الاستثنائي الذي فجّر أفراح الشارع في ورقلة.

كما أشاد عبد الغني فيلالي. بالإنجاز الكبير الذي حققه الفريق برئاسة محمد لعروسي وإدخال الفرحة في قلوب أنصار الفريق.