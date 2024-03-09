بالصور: وفد وزاري مشترك يزور المستشفى المختلط بالأغواط

إستقبل المستشفى المختلط الأغواط / ن ع 4 الشهيد بن علي دغين المدعو العقيد لطفي اليوم الوفد الوزاري المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الهدف من الزيارة كان للوقوف على جاهزية المستشفى المختلط الاغواط حول ظروف تكوين الاطباء القاعدي (طلبة الطب من مختلف المستويات،أطباء عامون،متربصون) و تكوين ما بعد التدرج (الاطباء المقيمين) وخاصة طلبة جراحة الأسنان الجدد وذلك بعد انشاء قسم طب الأسنان بكلية الطب لجامعة عمار ثليجي

حيث اكد مدير المستشفى المختلط الاغواط عن الاستعداد التام للمستشفى و بالتنسيق مع جامعة الاغواط لإنجاح مشروع المركز الجامعي بالأغواط.

كما أجمع اعضاء الوفد الوزاري المشترك بعد ذلك على المستوى و الجاهزية التامة للمستشفى المختلط الاغواط من أجل التكفل التطبيقي المثالي لجميع الطلبة لمختلف التخصصات سيما تخصص الطب العام وطب الأسنان والصيدلة.