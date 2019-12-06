بالصور.. BRI أم البواقي تطيح بشبكتي ترويج المهلوسات وتحجز 3672 قرص 

تمكنت فرقة البحث و التدخل التابعة لأمن ولاية أم البواقي، في عمليتين منفصلتين، من حجز 3672 قرص من أدوية مختلفة.

وأوقفت ذات المصالح في نفس العمليتين، سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 41 سنة.

ووفقا لما ورد في بيان أمن الولاية، فإنّ العملية الأولى جاءت على اثر استغلال عناصر الفرقة لمعلومات.

أين أفادت، عزم مجموعة من الأشخاص على القيام بترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

ليتم الترصد للمشتبه بهم، وتوقيف أربعة أشخاص، كانوا على متن مركبة بحي ماكوماداس بأم البواقي.

حيث عثر داخل المركبة بعد تفتيشها على كيس بلاستيكي يحتوي على 30 علبة دواء بريليكا 300 ملغ أجنبية الصنع بمجموع 1680 قرص.

وبمواصلة التحقيق في القضية قامت ذات المصالح، وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بتفتيش منزل أحد

المشتبه بهم، حيث تم حجز كمية أخرى من الأدولية قدرت بـ 700 كبسولة.

العملية الثانية، جاءت بعد توقيف مركبة على متنها شخصين، أين تم العثور بحوزتهم على 1292 قرص من دواء بريغابالين.

ليتم تحويلهم إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية، أين تم تحديد هوية مشتبه به آخر وتوقيفه.

هذا و انجزت ضدهم ملفات جزائية، ويتم تقديمهم أمام النيابة المحلية.