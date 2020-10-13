بالصور..BRI النعامة تحجز 3 كلغ و468غ من الأحجار النيزكية

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية النعامة من توقيف شخص بمدينة المشرية.

وتأتي العملية في إطار محاربة التهريب والإتجار بالأحجار الثمينة، وبناءا على معلومات مؤكدة مفادها حيازة شخص لكمية من الأحجار.

ويبلغ الشخص 57 سنة ينحدر من إحدى الولايات الشرقية ويحوز على كمية من الأحجار والمعادن النيزكية.

واستغلالا للمعلومة تم الترصد للمشتبه فيه أين تم توقيفه بمدينة المشرية حيث وجد بحوزته على مجموعة من الأحجار النيزكية.

وقدر وزن الأحجار الإجمالي بـ 03 كلغ و 468 غ بالإضافة إلى حجز عدسة مكبرة صغيرة الحجم.

فتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة المشرية عن تهمة تهريب أحجار ومعادن سماوية ثمينة (نيازك) وحيازتها بدون ترخيص من السلطات المخولة قانونا.