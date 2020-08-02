بالصور.. “BRI” النعامة يحجز 104 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية النعامة بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للجمارك بالنعامة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في التهريب والإتجار بالمخدرات بطريقة غير شرعية.

وتمكنت ذات المصالح، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعماهم مابين 20 و 30 سنة وحجز كمية معتبرة من المخدرات المقدر وزنها الإجمالي بـ 104 كلغ من الكيف المعالج ، ومبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم يعتبر من عائدات بيع هذه السموم، إضافة إلى حجز مركبتين نفعيتين كان المشتبه فيهم يستعملونها في نقل المخدرات، وخمسة هواتف نقالة.

كما تمت العملية بإستعمال أساليب التحري الخاصة تحت إشراف وتوصيات وكيل الجمهورية لدى محكمة النعامة، ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة النعامة عن تهمة تصدير وإستراد المخدرات في إطار شبكة إجرامية منظمة وتبقى مصالحنا تعمل بكل مجهوداتها من أجل توفير الأمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم.