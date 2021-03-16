بالصور.. BRI تيزي وزو تطيح بشبكة إجرامية تتاجر في المخدرات

أطاحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيزي وزو، بشبكة إجرامية متكونة من أربعة أشخاص تتاجر في المخدرات.

وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 27و 57 عاما، ينحدرون من مدينتي بوغني وذراع الميزان تورطوا في حيازة وترويج المخدرات.

وأسفرت العملية عن حجز 556 غرام من الكيف المعالج ومبلغ مالي من عائدات الترويج، هواتف نقالة وشفرات قاطعة وأسلحة بيضاء.

وقد تم تقديم المتورطين الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان عن تهمة حيازة المخدرات لغرض البيع.

أين صدر في حق ثلاثة منهم أمر ايداع بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو في حين وضع الشخص الرابع تحت الرقابة القضائية.



