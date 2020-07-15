بالصور.. BRI عين تيموشنت تحبط محاولة إبحار سري لشبكة تضم 12 مغربيا

تمكنت مصالح امن ولاية عين تموشنت من إحباط محاولة للهجرة عير الشرعية عبر البحر نحو السواحل الاسبانية، و توقيف 17 شخصا من جنسيات مختلفة كانوا بصدد الإقلاع من السواحل التموشنتية.

العملية جاءت بناءا على معلومات وردت إلى عناصر فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت مفادها إقبال بعض الأشخاص من جنسيات مختلفة للإبحار السري نحو الشواطئ الاسبانية بواسطة قارب نزهة.

وبعد إخطار النيابة العامة لدى محكمة بني صاف تم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق مع عناصر فرقة مكافحة تهريب المخدرات أين أسفرت العملية على توقيف خمسة أشخاص كانوا على متن مركبة سياحية بالمخرج الغربي لبلدية ولهاصة، كان من بينهم 03 أشخاص من جنسيات أجنبية مع حجز المركبة، قبل أن تمكن التحريات الأولية من تحديد تواجد وسيلة إبحار متمثلة في قارب نزهة و حجزها.

و في ذات السياق و مواصلة للتحقيق تم تمديد الاختصاص، و بعد إتمام الإجراءات القانونية تم تفتيش مسكن صيفي لأحد المشتبه فيهم، مما أسفر عن توقيف 12 شخصا من جنسيات مختلفة كانوا مرشحين للهجرة غير الشرعية بصدد انتظار موعد انطلاق الإبحار السري رفقة الموقوفين سابقا ليصبح بذلك العدد الإجمالي للموقوفين 17 موقوفا.

من جهتها قامت ذات المصالح بتحرير في حق المشتبه فيهم إجراء قضائي بخصوص تدبير وتسهيل الخروج غير المشروع من التراب الوطني لعدة أشخاص من جنسيات مختلفة مع الهجرة الغير الشرعية، ليتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف.