بالصور ..”EL Golea” الوردة التي ألهمت ملوك ورؤساء الحكومات في قلعة الورود بالمنيعة ‎

golea “القوليا” الوردة المحسنة من صنف زهرة damas “داماس” و التى الهمت ملوك و رؤساء حكومات 30 دولة في العالم سنة 1930.

لتكون هذه الوردة موضوع مؤتمر عالمي بمدينة المنيعة بولاية غرداية حيث لقبت حينها بقلعة الورود.

وكانت الملكة اليزابيت الثانية تقتني كل اسبوع باقة ترسل خصيصا لقصرها كما جننت هذه الوردة اشهر مخابر العطور بباريس.

هذه الوردة العالمية تم جلبها من دمشق عاصمة سوريا ابان الاستعمار و تطورت جينيا عشرات الاصناف الاخرى من الزهور و النباتات الطبية و العطرية النادرة التى تم تجربتها منذ وقت الاستعمار الفرنسي للجزائر.

كما تألقلمت الوردة مع طبيعة المنطقة التى تمتلك مقومات كبيرة على غرار تربتها الخصبة و مياهها العذبة و مناخها المتغير ب4 فصول في اليوم

وحولت هذه الوردة مدينة المنيعة الى صيدلية مفتوحة على الهواء في مجال زراعة الورود و النباتات العطرية بالإضافة التي تستعمل في التجميل

مبادرات اطلقها خبراء و باحثين و مهتمين لاجل اعادة بريق اسم قلعة الورود لمدينة المنيعة من خلال اعادة احياء مهرجان الورود و تشجيع هذا النوع من الزراعة.