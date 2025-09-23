بالصور.. Ooredoo و مولودية الجزائر يوزعان المحافظ على التلاميذ من ذوي الإعاقة

نظّمت مؤسسةOoredoo، بالشراكة مع الكشافة الإسلامية الجزائرية ونادي مولودية الجزائر، يوم الإثنين 22 سبتمبر 2025. عملية توزيع محافظ ومستلزمات مدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة.

أقيمت هذه العملية بمقر جمعية “الأمل وعمل”للمعاقين حركيًا بباب الوادي والتي جاءت عقب الدخول المدرسي الجديد، بهدف مرافقة هؤلاء التلاميذ لخوض موسم دراسي كريم وناجح.

و في أجواء ودية مفعمة بالمشاعر الإنسانية، حظي الأطفال بمفاجأة سارة تمثلت في لقاء بعض من لاعبي نادي مولودية الجزائر (MCA). الذين حضروا لمشاركة لحظات مميزة وإضفاء جو من البهجة على هذه المناسبة التضامنية والاستثنائية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استكمال القافلة الوطنية للتضامن التي أطلقتها Ooredoo الجزائر بالشراكة مع الكشافة الإسلامية الجزائرية يوم 16 سبتمبر المنصرم. لتوزيع المحافظ المدرسية على الأطفال عبر ربوع الجزائر. وبفضل هذه العمليات التكميلية، يستفيد آلاف التلاميذ من دعم ملموس. يمكّنهم من خوض موسمهم الدراسي في أفضل الظروف.