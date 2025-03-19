بالصور.. أجواء حماسية في ثاني حصة تدريبية للخضر بـ غابورون

أجرت تشكيلة المنتخب الوطني، سهرة الأربعاء، ثاني حصة تدريبية لها بمدينة غابورون، تحسبا لمواجهة منتخب بوتسوانا، هذا الجمعة.

ويرتقب أن تخوض كتيبة محاربي الصحراء مواجهة بوتسوانا، يوم الجمعة المقبل بداية من الـ 14:00 سا بالتوقيت المحلي. برسم الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت الحصة التدريبية حضور جميع اللاعبين وسط أجواء حماسية وتركيز كبير على العودة بالنقاط الثالث.

وركّز الطاقم الفني للخُضر، بقيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، على تعزيز الجاهزية البدنية والفنية استعدادًا للمباراة المرتقبة بملعب “إيتاني تشيلومي” بمدينة فرانسيستاون.