بالصور.. أشبال “الخُضر” يواصلون استعداداتهم لدورة اتحاد شمال إفريقيا

تتواصل تحضيرات المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى بالجزائر العاصمة. تحسبا للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا المقبلة.

ويجري أشبال المدرب أمين غيموز تدريباتهم في أجواء إيجابية. إذ طبعت الحصة التدريبية التي جرت اليوم معنويات مرتفعة وانضباط كبير لدى اللاعبين. ما يعكس الروح الجيدة السائدة داخل المجموعة قبل هذا الموعد الهام.

وكان المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة قد باشر تربصه التحضيري بمركز سيدي موسى تحسبا للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا التي ستقام بمدينة بنغازي الليبية. وهي الدورة المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة.

ومن المرتقب أن يتنقل أشبال “الخُضر” إلى مدينة بنغازي للمشاركة في هذه الدورة المقررة في الفترة الممتدة من 22 مارس إلى 5 أفريل 2026. حيث يسعى المنتخب الوطني لتقديم مشوار مميز وضمان التأهل إلى النهائيات القارية.