بالصور.. أنصار شباب قسنطينة يحفّزون اللاعبين قبل مواجهة اتحاد العاصمة

شهدت مدرجات ملعب الشهيد حملاوي حضورًا جماهيريًا غفيرًا خلال الحصة التدريبية لفريق شباب قسنطينة التي جرت سهرة أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي (كاف).

وصنع أنصار “السياسي” أجواء رائعة، وقدموا دعمًا معنويًا كبيرًا للاعبين. على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام “سوسطارة” في القمة الجزائرية الإفريقية المرتقبة.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب الشهيد حملاوي هذه المواجهة يوم الأربعاء 2 أفريل. في لقاء سيكون مثيرًا بين ممثلي الجزائر في المسابقة القارية.

يُذكر أن التذاكر نفدت بالكامل في وقت قياسي بعد طرحها عبر منصة “ديجي تيكت”.