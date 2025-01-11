بالصور: الجزائر ترسل مساعدات إنسانية إلى بوركينافاسو

تم شحن ونقل اليوم السبت مساعدات إنسانية لبوركينافاسو على متن 4 طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني المساعدات مقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري إلى دولة بوركينافاسو، وتمثلت في مواد غذائية، أدوية ومواد طبية، خيم وأفرشة.

وتندرج هذه المساعدات الإنسانية في إطار تعزيز الروابط الأخوية بين شعبي الجزائر وبوركينافاسو.

وإبتداءً من الساعات الأولى من يوم غد الأحد ستنطلق هذ الطائرات من القاعدة الجوية بوفاريك.