بالصور.. الخضر يشرعون في التحضير لمواجهة الكونغو الديمقراطية

شرع المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم، في التحضيرات تحسبا لمباراته المرتقبة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، لحساب الدور ثمن النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا 2025.

وجرت الحصة التدريبة وسط أجواء رائعة و معنويات مرتفعة من قبل القائد رياض محرز و رفقائه بعد تحقيق التأهل إلى الدور ثمن النهائي بأفضل طريقة ممكنة.

ومن المقرر أن تجرى هذه المواجهة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق للسادس من جانفي، بداية من الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر، على أرضية ملعب الرباط، في مباراة تعد منعرجا مهما في مشوار الخضر خلال البطولة القارية.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكونغولي، الذي تأهل إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الرابعة، في حين بلغ الخضر الدور ثمن النهائي عن جدارة واستحقاق، عقب تصدرهم للمجموعة الخامسة، بفضل فوزين متتاليين أمام كل من السودان بثلاثية نظيفة، وبوركينا فاسو بهدف دون رد، قبل خوض مباراة شكلية أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثالثة.

ومن المنتظر أن تشهد هذه المباراة عودة عدد من الركائز الأساسية إلى التشكيلة، بعد أن غابت عن المواجهة السابقة أمام غينيا الاستوائية، وذلك من أجل تعزيز حظوظ المنتخب في بلوغ الدور ربع النهائي ومواصلة المشوار بثبات في كأس أمم إفريقيا.