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الرياضة

بالصور .. الخضر يجرون آخر حصة تدريبية قبل مواجهة الطوغو

بقلم عزيز طالبي
بالصور .. الخضر يجرون آخر حصة تدريبية قبل مواجهة الطوغو
الخضر
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أجرى لاعبو الخضر، اليوم الأربعاء، آخر حصة تدريبية بملعب عنابة قبل مواجهة منتخب الطوغو يوم غد الخميس.
وتدرب المنتخب الوطني بملعب 19 ماي 1956، وسط أجواء رائعة وبمعنويات مرتفعة. خاصة الجدد على غرار اللاعب الشاب إبراهيم مازة.

ونالت أرضية ميدان ملعب عنابة استحسان اللاعبين، ما يؤكد ان الفرجة ستكون حاضرة سهرة الغد، أمام الجمهور العنابي المعروف بعشقة للمستديرة.

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