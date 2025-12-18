بالصور.. “الخُضر” يجرون آخر حصة بمركز سيدي موسى قبل التنقل غدًا للمشاركة في “الكان”

رفع مدرب المنتخب الوطني، فلاديمكير بيتكوفيتش، نسق التدريبات في التربص المقام بمركز سيدي موسى، تحضيرات لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وأجرى لاعبو “الخضر” حصة تدريبية، مساء اليوم الخميس، شارك فيها القائد رياض محرز ورفقاؤه، وتميزت بالتركيز الكبير من الطاقم الفني واللاعبين، إذ عمل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش على رفع نسق التحضيرات وضبط الجوانب التكتيكية، في أجواء عكست الجدية والانضباط داخل المجموعة.

وبهذه الحصة، يكون “محاربو الصحراء” قد اختتموا تحضيراتهم على الأراضي الجزائرية، على أن تشد بعثة المنتخب الرحال إلى العاصمة المغربية - الرباط يوم غد الجمعة للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، المقررة في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2025 إلى 19 جانفي 2026.