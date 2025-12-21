بالصور.. “الخُضر” يرفعون وتيرة تحضيراتهم لمباراة السودان

رفع الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، نسق التحضيرات، خلال الحصص التدريبية المتواصلة بمدينة الرباط المغربية، تحسبًا لمواجهة منتخب السودان المقررة يوم الأربعاء المقبل.

وشهدت الحصة التدريبية التي جرت مساء اليوم تركيزًا عاليًا وانضباطًا كبيرًا من قبل لاعبي المنتخب، بقيادة القائد رياض محرز، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية التي تسود التربص التحضيري، والاستعداد الجدي لخوض اللقاء القادم.

ويعمل بيتكوفيتش على ضبط التوليفة الأساسية للمباراة ووضع الخطة المناسبة التي تمكّن “الخُضر” من فرض أسلوبهم وتجاوز المنتخب السوداني.

وتسير التحضيرات في ظروف جيدة، وسط حماس كبير من اللاعبين الذين يبدون عزمهم على تقديم مستوى قوي وتحقيق بداية موفقة في المنافسة القارية.