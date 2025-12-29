بالصور.. الخُضر يستأنفون التحضيرات لمواجهة غينيا الاستوائية وسط أجواء رائعة

استأنف لاعبو المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم، تحضيراتهم بقيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. تحسبًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب غينيا الاستوائية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.

ومن المقرر أن تجرى هذه المواجهة بعد غد الأربعاء، في لقاء شكليّ في حسابات التأهل، بعدما ضمن “الخُضر” عبورهم مسبقًا إلى الدور ثمن النهائي. وتصدرهم ترتيب المجموعة الخامسة، في وقت تأكد فيه إقصاء منتخب غينيا الاستوائية من المنافسة قبل هذه الجولة.

وشهدت الحصة التدريبية اعتماد المدرب بيتكوفيتش على برنامج خاص، إذ منح فرصة الراحة والاسترجاع للاعبين الذين شاركوا في المباراة الأخيرة أمام بوركينافاسو، والتي قدم فيها المنتخب الوطني أداءً مميزًا، بينما ركز على تجهيز اللاعبين الاحتياطيين تحسبًا لمنحهم فرصة المشاركة في اللقاء المقبل.

وينتظر أن يستغل الطاقم الفني هذه المباراة للوقوف على جاهزية جميع العناصر، قبل الدخول في الأدوار الإقصائية. بهدف مواصلة المشوار بثبات وتحقيق نتائج إيجابية في بقية المنافسة.