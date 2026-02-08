بالصور.. الرئيس تبون يستقبل وفدًا من “الفيفا” ومجسّم كأس العالم

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وفدًا من عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي جاء حاملًا مجسّم كأس العالم، في زيارة للجزائر.

واستقبل الرئيس تبون، وفدَ “الفيفا” الذي يتقدمه الدولي الألماني الأسبق، يورغان كلينسمان، وشخصيات أخرى.

وحضر هذا الاستقبال عدة نجوم سابقين للمنتخب الوطني، على غرار رابح ماجر، لخضر بلومي، صالح عصاد، محمد معوض، وآخرين.

وخلال هذا اللقاء، تسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هدية تذكارية من ممثلي “الفيفا”، والمتمثلة في مجسم صغير لكأس العالم، قبل أخذ صور تذكارية.