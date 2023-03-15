بالصور.. الفاف تعلن جاهزية الملاعب الثلاثة لاحتضان المباريات

أعلنت الفاف جاهزية الملاعب الثلاثة نيلسون مانديلا و ميلود هدفي إلى جانب ملعب 19 ماي 1956 لإحتضان مباريات الخضر.

وقالت الفاف في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الملاعب جاهزة للمباريات التي تنطوي ضمن فعاليات الفيفا التي تنطلق بعد أيام فقط.

كما أضافت أن الملاعب التابعة للمركز التقني لسيدي موسى هي الأخرى جاهزة،لاحتضان استعدادات الكتيبة الوطنية التي ستدخل في تربص بداية من 20 مارس.

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