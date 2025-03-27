بالصور.. الفاف تعود إلى الفوز الباهر لـ “الخضر” أمام موزمبيق

عادت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) إلى تسليط الضوء على الانتصار الكبير الذي حققه المنتخب الوطني أمام نظيره الموزمبيقي، بنتيجة 5-1، في أجواء احتفالية مميزة.

ونشرت “الفاف” مجموعة من الصور الرائعة التي توثق كواليس المباراة، مشيدةً بـالاستقبال الحار الذي حظي به الخُضر من قبل جماهير مدينة تيزي وزو، التي صنعت أجواء استثنائية في مدرجات ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد.

كما سلطت الهيئة الكروية الضوء على احتفالات اللاعبين والجماهير بعد الفوز، إلى جانب الراية العملاقة التي خطفت الأنظار وأبهرت المتابعين بالمدرجات.