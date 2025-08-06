بالصور.. اللواء قائد القوات البحرية يشرف على تفتيش سفينتي”الصومام” و”الملاح”

أشرف اللواء قائد القوات البحرية، بالقاعدة البحرية الجزائر، على مراسم تفتيش المفرزة البحرية المتكونة من السفينة المدرسة “الصومام”، رقم المتن 937، والسفينة الشراعية المدرسة “الملاح”، رقم المتن 938.

وجاءت عملية التفتيش بعد قيامهما بالحملة التدريبية “صيف-2025” لفائدة الطلبة الضباط العاملين بالمدرسة العليا البحرية بتامنفوست. بالناحية العسكرية الأولى، خلال الفترة الممتدة من 2 جويلية إلى 5 أوت 2025.