بالصور.. المنتخب الرديف يستأنف تحضيراته لمواجهة العراق

استأنفت عناصر المنتخب الوطني الرديف تحضيراتها للقمة المرتقبة أمام منتخب العراق، في ختام دور المجموعات من كأس العرب فيفا- قطر 2025.

وبرمج مدرب المنتخب الرديف، مجيد بوقرة، اليوم الأحد، حصة تدريبية خفيفة من أجل الاسترجاع بعد الفوز الكبير، أمس، بخماسية لهدف أمام البحرين. وهو الانتصار الذي أحيى آمال “المحاربين” في بلوغ ربع النهائي.

على أن يخوض رفقاء المتألق عادل بولبينة، غدا الاثنين، ثاني وآخر حصة تديبية، قبل الموعد الهام أمام العراق. بعد غدٍ الثلاثاء، بداية من الساعة 18:00 بتوقيت الجزائر.

وضمن المنتخب العراقي عبوره مسبقا إلى ربع النهائي. عقب فوزه على السودان. بثنائية نظيفة، أمس السبت، ليتصدر المجموعة الرابعة بـ 6 نقاط، بعد فوزه في الافتتاح على البحرين بنتيجة 2-1. بفارق نقطتين عن “الخضر”.

وستكون قمة “المحاربين” و”أسود الرافدين” من أجل حسم صدارة المجموعة، ولو أن حظوظ التأهل بالنسبة للمنتخب السوداني صاحب النقطة واحدة من لقاءين. لا تزال قائمة حينما يلاقي البحرين، الذي أقصي مسبقا بعد هزيمتين.

ويحتاج “الخضر” للفوز للتأهل في الصدارة بـ 7 نقاط، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب بثبات، أو التعادل على أقل تقدير للعبور في المركز الثاني بـ 5 نقاط.

في حين أن الإقصاء يحتاج معجزة، على اعتبار أنه في حال الهزيمة أمام المنتخب العراقي. يحتاج السودان في المقابل، لفوز بفارق 7 أهداف على الأقل أمام البحرين. حيث يملك “الخضر” +4 أهداف، مقابل - 2 لـ”صقور الجديان”.