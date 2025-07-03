بالصور.. الوزير السعيد سعيود يزور اتحاد العاصمة قبل نهائي الكأس

زار وزير النقل السعيد سعيود، أمس الأربعاء، فريق اتحاد العاصمة، قبل نهائي كأس الجزائر الذي سيجمع الاتحاد، بشباب بلوزداد.

وكشفت إدارة الاتحاد، في بيان لها، أن الوزير السعيد سعيود، زار الفريق بمقر تربصه، بالمدرسة العليا للفندقة، في إطار دعم الفريق قبل نهائي كأس الجزائر.

وكان في استقبال وزير النقل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عبيد بوبكر، والرئيس التاريخي للفريق سعيد عليق.

كما قام الوزير سعيود، بجولة تفقدية بمركز تكوين الفريق بعين البنيان، حيث وقف على سير الأشغال، حسب بيان إدارة اتحاد العاصمة.

وفي ختام هذه الزيارة، أبدى وزير النقل السعيد سعيود، حظا موفقا لفريق اتحاد العاصمة، في نهائي كأس الجزائر، داعيا اياهم للتحلي بالروح الرياضية.