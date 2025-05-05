بالصور.. انطلاق التربص الانتقائي لمنتخب أقل من 17 سنة

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن انطلاق التربص الانتقائي للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة الخاص بمنطقتي الوسط والجنوب.

ويأتي هذا التربص في إطار سلسلة التجمعات الجهوية التي تهدف إلى اكتشاف وانتقاء المواهب الكروية الشابة عبر الوطن. تحضيراً لتشكيل منتخب تنافسي للمواعيد القارية والدولية القادمة.

وكان المنتخب الوطني قد اختتم مؤخرا التربص الانتقائي المخصص للاعبي منطقة الشرق، الذي جرى بالمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية “الباز” بمدينة سطيف تحت إشراف المدرب أمين غيموز.

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