بالصور.. بعثة شباب قسنطينة تطير إلى أنغولا لمواجهة نادي برافوس

غادرت بعثة فريق شباب قسنطينة، صباح اليوم الخميس، أرض الوطن، باتجاه العاصمة الأونغولية لواندا، تحسبا لمواجهة نادي برافوس، في كأس الكونفيدرالية.

ونشرت إدارة النادي القسنطيني، عبر الصفحة الرسمية للفريق، صور بعثة الفريق خلال تواجدهم بالمطار، ساعات قليلة قبل تنقلهم إلى أنغولا.

وظهر أشبال المدرب خير الدين مضوي، في معنويات عالية، قبل هذه السفرية، ما يؤكد عزمهم على مواصلة مشوارهم في هذه المنافسة بنجاح.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، سيواجه مضيفه نادي برافوس الأنغولي، يوم الأحد المقبل، بانطلاقا من الساعة الخامسة مساء، برسم الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفيدرالية.