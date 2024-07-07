بالصور.. بن رحمة يصنع الحدث خلال استعداداته للموسم الكروي الجديد

نشر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة أجمل الصور له، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، اليوم الأحد، خلال فترة قضاء عطلته على إحدى الشواطئ الجميلة جدا.

واستغل بن رحمة العطلة الصيفية للاستعداد الجيد للموسم الكروي الجديد. على الشاطئ التي تعتبر الأجمل والأفضل لصحة اللاعب والرياضي في شتى المجالات.

ويسعى مهاجم الخضر لرد الاعتبار لنفسه و افتكاك فرصة شراء عقده من قبل فريقه الجديد ليون الفرنسي.

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