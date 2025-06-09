بالصور.. بيتكوفيتش يضع آخر اللمسات استعداداً لمواجهة السويد

أجرى المنتخب الوطني الأول، اليوم الاثنين، آخر حصة تدريبية في السويد قبل 24 ساعة من مواجهة منتخب “الفايكينغ” في ثاني اختبار ودي خلال التربص الجاري.

وعرفت الحصة حضور جميع اللاعبين الذي حضروا التربص التحضيري لشهر جوان. باستثناء الثلاثي يوسف بلايلي ومحمد أمين توغاي ومحمد أمين عمورة. إلى جانب الثنائي كيفن غيتون وحيماد عبدلي الذي غادر التربص مبكّرا.

ووضع الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيش، آخر اللمسات على التشكيلة التي سيعتمد عليها. في مواجهة منتخب السويد الذي يضم عدداً من اللاعبين الذين ينشطون في أبرز البطولات الأوروبية. ما يجعل المواجهة اختباراً قوياً ومفيدا.

>ويسعى القائد رياض محرز ورفقاؤه لتأكيد قوتهم تحت قيادة بيتكوفيتش الذي سيعود إلى ملاعب القارة الأوروبية، وهذه المرة بألوان المنتخب الوطني.