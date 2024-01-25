بالصور: تدشين مقر الأمن الحضري لجامع الجزائر

جرت اليوم الخميس مراسيم وضع حيز الخدمة للأمن الحضري لجامع الجزائر تحت إشراف مدير الأمن العمومي مراقب عام للشرطة باديس نويوة، ممثلا للمدير العام للأمن الوطني، رفقة عميد جامع الجزائر محمد مأمون القاسمي الحسيني.

كما حضر مراسيم التدشين المدير العام للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية، وممثلي السلطات المدنية والقضائية والعسكرية المحلية.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني يضم هذا المرفق الشرطي، فرقا للأمن العمومي، الشرطة القضائية والشرطة العامة. إلى جانب هياكل إجتماعية مُخصّصة لإيواء قوات الشرطة المكلفة بتأمين زوار جامع الجزائر وكل منشآته وفضاءاته.