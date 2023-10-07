بالصور.. صادي في إجتماع رفقة بلماضي بمقر “الفاف”

إلتقى رئيس الفاف وليد صادي بالناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم السبت، حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وقالت “الفاف” أن اللقاء جرى بمكتب بيت الاتحادية بدالي براهيم قبل موعد الفيفا الهام الممتد بين 9 إلى 17 أكتوبر 2023 الذي سيشهد تربص المنتخبات.

واستعرض الطرفان الخطط التي يجب اتباعها لإنجاح سيرورة الخضر عل المستوى الإفريقي التي تتمثل في كأس افريقيا للأمم 2023، والتحضير بشكل جيد لانطلاقة تصفيات كأس العالم.

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