بالصور: عرقاب يستقبل الوزراء المشاركين في قمة الجزائر للغاز

إستقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد شريده الكعبي.

وحسب بيان الوزارة مراسيم الإستقبال جرت بالقاعة الشرفية الرئاسية لمطار هواري بومدين.

كما إستقبل عرقاب وزير النفط والطاقة بجمهورية السنغال أنطوان فيليكس عبدواللاي ديومي، ووزير الموارد البترولية المكلف بالغاز اكبريكبي اكبو.

وبالقاعة الشرفية الرئاسية لمطار هواري بومدين إستقبل أيضا عرقاب الدكتور عمر فاروق، الأمين العام للمنظمة الإفريقية للبلدان المنتجة للنفط.

كما يواصل عرقاب، استقباله للوزراء المشاركين في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.