بالصور.. لاعبو الخضر يتفقدون أرضية الملعب قبل مواجهة السويد

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن وصول لاعبي الخضر إلى ملعب مدينة مالمو السويدية في اطار الاستعدادات لـ “الكان” المقبل.

كما نشرت الفاف عدد من الصور للاعبين، منهم العائدين الى التشكيلة الاساسية على غرار المدافع رامي بن سبعيني الذي سيكون حاضرا في لقاء اليوم.

وسيواجه الناخب الوطني جمال بلماضي و لاعبيه المستضيف منتخب السويد. الذي يستعد هو الأخر الى التحديات ويعتبر احد المنتخبات التي لم تتاهل إلى المونديال.