بالصور.. محليو “الخُضر” يختتمون التحضيرات لمواجهة غينيا الحاسمة

أجرى المنتخب الوطني للمحليين، اليوم الخميس، آخر حصة تدريبية، استعدادًا للمواجهة الحاسمة أمام منتخب غينيا، المقررة غدا الجمعة. ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمنافسة كأس إفريقيا للاعبين المحليين.

وعرفت الحصة التدريبية التي جرت في أجواء جدية وحماسية، تركيزًا كبيرًا من المدرب مجيد بوقرة. الذي وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في هذا اللقاء المفصلي.

ويسعى محليو “الخٌضر” إلى تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى الدور الثاني من البطولة. وسط آمال معلقة على عدد من العناصر المتألقة في التشكيلة. على غرار بوكرشاوي الذي يقدم مستويات مميزة. وبلحوسيني الذي يعَدّ أحد أبرز مفاتيح اللعب في الخط الأمامي.

وأبدى الطاقم الفني واللاعبون تركيزًا كبيرًا وعزمًا على رفع التحدي، وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة وتبقي على طموح المنتخب في الذهاب بعيدًا في المنافسة.