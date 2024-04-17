بالصور: مراسيم التنصيب للأمناء العامين للولايات والأمناء العامين للمقاطعات الإدارية

أشرفت السلطات المحلية اليوم على مراسيم التنصيب الأمناء العامين للولايات والأمناء العامين للمقاطعات الإدارية الجدد.

وحسب بيان وزارة الداخلية مراسيم التنصيب جاءت تبعا للحركة الجزئية الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضاف البيان أن مراسم التنصيب الرسمي لـ :

تونسي بوذن بصفته أمينا عاما لولاية الطارف.

لعريبي دغة بصفته أمينا عاما لولاية غليزان.

موهوبي عبد السلام بصفته أمينا عاما للمقاطعة الإدارية آفلو بولاية الأغواط.

عثمان محي الدين بصفته أمينا عاما للمقاطعة الإدارية بريكة بولاية باتنة.

عادل رحايل بصفته أمينا عاما للمقاطعة الإدارية قصر الشلالة بولاية تيارت.

نصيرة عبد الرحمان بصفتها أمينا عاما للمقاطعة الإدارية مسعد بولاية الجلفة.

رضوان حاج حفصي بصفته أمينا عاما للمقاطعة الإدارية عين وسارة بولاية الجلفة.

عبد الحميد سماتي بصفته أمينا عاما للمقاطعة الإدارية بوسعادة بولاية المسيلة.

عبد النبي بلميلود بصفته أمينا عاما للمقاطعة الإدارية الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض.