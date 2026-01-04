بالصور.. مولودية الجزائر تقدّم الوافد الجديد شهر الدين بوخلدة لوسائل الإعلام

قدّمت إدارة نادي مولودية الجزائر، مساء اليوم الأحد، الوافد الجديد شهر الدين بوخلدة، لوسائل الإعلام، بحضور رئيس مجلس الإدارة حكيم حاج رجم، والمدرب رولاني ماكوينا، في أولى صفقات متصدر البطولة خلال فترة التحويلات الشتوية الجارية.

وكشفت إدارة “العميد” أن بوخلدة وقّع عقدًا يمتد لثلاثة مواسم، بعد التوصل إلى اتفاق رسمي مع نادي مولودية وهران، يقضي بانتقال اللاعب إلى صفوف مولودية الجزائر خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ويعَدُّ بوخلدة من العناصر التي لفتت الأنظار خلال النصف الأول من الموسم الجاري، إذ شارك في 12 مباراة مع مولودية وهران، سجل خلالها 4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة. ما جعله محل اهتمام عدة أندية.

ونشرت إدارة مولودية الجزائر، عبر منصاتها الرسمية، مجموعة من الصور الخاصة بتقديم اللاعب، ظهر فيها بوخلدة رفقة رئيس مجلس الإدارة حكيم حاج رجم، في أجواء عكست ترحيب النادي بالوافد الجديد وتفاؤله بما سيقدمه مستقبلا.

وينتظر أن يعزز شهر الدين بوخلدة، صفوف مولودية الجزائر خلال المرحلة المقبلة، في ظل سعي الفريق لتقوية تشكيلته والمنافسة بقوة على مختلف الأهداف المسطرة هذا الموسم.