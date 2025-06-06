بالصور.. هكذا عاش نجوم الخُضر أجواء عيد الأضحى بمركز سيدي موسى

احتفل نجوم المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعيد الأضحى المبارك، بمركز سيدي موسى، في أجواء خاصة.

ونشرت “الفاف” مجموعة من الصور، أبرزت الأجواء التي ميزت عيد الأضحى بين لاعبي الخضر، وبحضور رئيس “الفاف” وليد صادي.

كما كانت هذه المناسبة فرصة للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش والعديد من لاعبي المنتخب الوطني، لاكتشاف أجواء عيد الأضحى بالجزائر.

يذكر أن عيد الأضحى تزامن مع التربص الذي يجريه المنتخب الوطني حاليا بمركز سيدي موسى، والذي يسبق مباراتهم التحضيرية ضد منتخب السويد.