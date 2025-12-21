بالصور.. والي توقرت يكرّم أشرف عبادة

أشرف والي توقرت، عثمان عبد العزيز، مساء اليوم الأحد، على مراسِم تكريم اللاعب الدولي أشرف عبادة، تقديرًا لتألقه ومساهمته المشرّفة في رفع راية الجزائر وتشريف الولاية، وذلك خلال مشاركته في منافسة كأس العرب فيفا-قطر 2025.

وأعرب والي الولاية، بهذه المناسبة، عن اعتزازه الكبير بتألق لاعب فريق جمعية الشلف، مثمنًا المجهودات التي بذلها خلال مشاركته الدولية، متمنيًا له دوام التألق والنجاح في مسيرته الرياضية، وتحقيق مزيدٍ من الإنجازات التي تشرّف الجزائر، وولاية توقرت على وجه الخصوص.

وجرى هذا التكريم، حسب الصفحة الرسمية لولاية توقرت على فايسبوك، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، والمفتش العام للولاية، إلى جانب رؤساء الدوائر، ومدير الشباب والرياضة، ومدير التقنين والشؤون العامة، ومدير الإدارة المحلية، ومدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.

ويعَدُّ هذا التكريم عرفانًا بما قدمه اللاعب أشرف عبادة، من عطاءات مميزة، وتحفيزًا له لمواصلة العمل والاجتهاد استعدادًا للاستحقاقات الرياضية المقبلة.